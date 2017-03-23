الدوري الأميركي: وستبروك يقترب من روبرتسون وبوسطن يضيّق الخناق على كليفلاند

واصل راسل وستبروك تألقه هذا الموسم وقاد اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيسكرز 122-97، فيما احتدم الصراع على صدارة المنطقة الشرقية بين كليفلاند كافالييرز وبوسطن سلتيكس بعد خسارة الأول وفوز الثاني الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب “اوراكل ارينا”، حقق وستبروك الـ”تريبل دابل” الخامس والثلاثين له هذا الموسم وأصبح بحاجة الى تحقيق هذا الأمر في 6 من المباريات الـ11 المتبقية لفريقه في الدوري المنتظم من أجل معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة أوسكار روبرتسون.

ويحمل روبرتسون الرقم القياسي وقدره 41 “تريبل دبل” (اي 10 أو أكثر في ثلاث نواح)، وحققه مع سينسيناتي روييلز خلال موسم 1961-1962.

وحقق وستبروك الـ”تريبل دابل” الخامس والثلاثين هذا الموسم بطريقة مميزة، إذ نجح في جميع تسديداته الست وترجم رمياته الحرة الست، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب أنهى اللقاء بـ”تريبل دابل”.

وسجل وستبروك 18 نقطة مع 11 متابعة و14 تمريرة حاسمة، ليلعب دورا أساسيا في الفوز الـ16 على التوالي لفريقه ضد فيلادلفيا منذ موسم 2008-2009.

ولم يختبر وستبروك حظوظه في مباراة الأربعاء من خارج القوس، وذلك للمرة الأولى منذ 14 آذار 2016 ما ساهم في أمسيته المثالية من ناحية نسبة النجاح في التسديد، وهو تحدث عن هذا الأمر قائلاً: “كنت أحاول اللعب، أن أخذ وقتي. راجعت شريط بعض المباريات، وحاولت اختيار المكان الأمثل للتسديد”.

وواصل: “وجدت الطرق المناسبة لمواصلة إبقاء زملائي في الأجواء طيلة اللقاء، وحصلت الأمور بهذه الطريقة”.

وساهم التركي اينيس كانتر بشكل فعال في الفوز الحادي والأربعين لفريقه هذا الموسم من أصل 71 مباراة، وذلك بتسجيله 24 نقطة مع 11 متابعة وأضاف فيكتور أولاديبو 18 نقطة ودوغ ماكديرموت 13.

– دنفر يسقط البطل –

وعزز اوكلاهوما سيتي حظوظه بالتأهل الى الأدوار الإقصائية إذ يحتل حاليا المركز السادس في المنطقة الغربية (41 فوزا و30 هزيمة) أمام ممفيس غريزليز (40 فوزا و31 هزيمة) ودنفر ناغتس (34 فوزا و37 هزيمة)، صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل الى “بلاي اوف” والذي أسقط ضيفه كليفلاند كافالييرز حامل اللقب بالفوز عليه 126-113.

وهيمن دنفر تماما على المباراة بفضل السيطرة التي فرضها تحت السلة بشكل خاص (70 نقطة في المنطقة الملونة مقابل 30 لمنافسه)، وتميز أيضا بالأداء الجماعي لأن سبعة من لاعبيه تجاوزا حاجز العشر نقاط.

وبزر في اللقاء اللاعب الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 16 نقطة مع 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما ساهم ويل بارتون بـ20 نقطة وويلسون تشاندلر بـ18 مع 5 متابعات وكينيث فارييد بـ17 مع 9 متابعات.

وأصبح دنفر متقدما بفارق مباراة ونصف عن بورتلاند ترايل بلايزرز، منافسه الأساسي على بطاقة المركز الثامن الأخيرة المؤهلة الى الأدوار الإقصائية، فيما أصبح كليفلاند مهددا بفقدان صدارة المنطقة الشرقية لمصلحة بوسطن سلتيكس بعدما مني بهزيمته الـ24 في 70 مباراة رغم جهود كايري ايرفينغ (33 نقطة) وديرون وليامز (19 نقطة) وليبرون جيمس (18 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة).

ويواجه فريق المدرب تايرون لو منافسة حامية من بوسطن في الأمتار الأخيرة من الموسم المنتظم لأن الفريق الأخضر الأسطوري الذي أصبح الثلاثاء ثاني المتأهلين الى الـ”بلاي اوف” في المنطقة الشرقية بعد ليبرون جيمس ورفاقه في كافالييرز، يتخلف بفارق مباراة واحدة فقط عن حامل اللقب بعدما حقق الأربعاء فوزه الخامس في آخر 6 مباريات وجاء على ضيفه انديانا بيسرز 109-100.

ويدين بوسطن بالفوز أبقاه على بعد مباراتين ونصف من ملاحقه واشنطن ويزاردز الثالث والفائز الأربعاء على اتلانتا هوكس 104-100، الى ايزياه توماس وأيفري برادلي إذ سجل الأول 25 نقطة والثاني 18 مع 8 متابعات.

كما ساهم آل هورفورد وجاي كراودر بالفوز الثاني عشر لبوسطن في مبارياته الـ13 الأخيرة بين جمهوره، بعدما سجل الأول 15 نقطة مع 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة والثاني 15 نقطة أيضا.

وفي المقابل، كان بول جورج (37 نقطة) وجيف تيغ (25) الأفضل في صفوف انديانا دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب الأخير هزيمته الـ35 في 71 مباراة (يحتل المركز السابع في المنطقة الشرقية أمام ميامي هيت بفارق مباراة واحدة.

– وفي المباريات الأخرى، فاز تشارلوت هورنتس على اورلاندو ماجيك 109-102، وشيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 117-95، وميلووكي باكس على ساكرامنتو كينغز 116-98، ويوتا جاز على نيويورك نيكس 108-1011.