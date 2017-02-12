الدوري الألماني: فولفسبورغ يعود من بعيد ويهزم هوفنهايم

عاد فولفسبورغ من بعيد وفاز على ضيفه هوفنهايم 2-1 الاحد في المرحلة العشرين من الدوري الالماني.

على ملعب فولكسفاغن ارينا، تخلف فولفسبورغ بهدف في الشوط الاول سجله السويسري ستيفن تسوبر بعدما تلقى كرة بينية من الالماني التركي الاصل كريم داميرباي تابعها بيمناه في قلب المرمي (26).

وفي الشوط الثاني، ادرك مكسيميليان ارنولد التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة اثر ركلة ركنية (50)، ثم خطف دانيال داديفي هدف الفوز لفولفسبورغ بعد كرة موزونة من روبين كنوخه (73) رافعا رصيده الى 22 نقطة ومعززا موقعه في المركز الرابع عشر.

في المقابل، فشل هوفنهايم في انتزاع المركز الثالث بعد خسارة اينتراخت فرانكفورت امام مضيفه باير ليفركوزن (صفر-3) وبوروسيا دورتموند امام مضيفه دارمشتات صاحب المركز الاخير (1-2) امس، وتجمد رصيده عند 344 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الاول، وبفارق الاهداف خلف الثاني.

وتغلب فرايبورغ على ضيفه كولن بهدفين للالماني من اصل ايطالي فينتشنزو غريفو (32) ومكسيميليان فيليب (77) مقابل هدف للفرنسي انطوني موديست (39).

ورفع فرايبورغ رصيده الى 29 نقطة وانتقل مرتبتين الى المركز الثامن مباشرة خلف كولن (32 نقطة) الذي فشل في التقدم الى المركز الثالث بعد تعثر اينتراخت ودورتموند وهوفنهايم.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- بايرن ميونيخ 49 نقطة من 20 مباراة

2- لايبزيغ 42 من 20

3- اينتراخت فرانكفورت 35 من 20

4- دورتموند 34 من 20

5- هوفنهايم 34 من 20