الدوري الألماني: دورتموند يسقط بريمن بغياب اوباميانغ

عاد بوروسيا دورتموند من ملعب مضيفه فيردر بريمن بفوز هام 2-1 برغم غياب هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ، السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الالماني.

ورفع دورتموند رصيده الى 30 نقطة في المركز الرابع، وبقي فيردر بريمن على رصيده السابق 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

تقدم دورتموند مبكرا عبر نجمه الدولي اندريه شورله وتحديدا في الدقيقة الخامسة. وادرك بريمن التعادل عبر فين بارتلز في الدقيقة 59، برغم النقص العددي في صفوفه لطرد ياروسلاف دروبني (39).

لكن الضيوف خطفوا هدف الفوز في الدقيقة 71 بواسطة البولندي لوكاش بيشتيشك.

وافتقد فريق المدرب توماس توخيل اوباميانغ المشارك في صفوف منتخب بلاده في كأس الامم الافريقية بالغابون، وهو يحتل المركز الاول في ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا، بفارق هدفين امام البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ حامل اللقب.

وانقذ ليفاندوفسكي فريقه الجمعة في افتتاح المرحلة بتسجيل هدفي الفوز على مضيفه فرايبورغ (2-1).

ولم يشارك مع دورتموند ايضا المهاجم الكولومبي ادريان راموس الذي يتردد بأنه في طريقه الى الدوري الصيني وتحديدا الى نادي شونغبينغ دانغداي ليفان، كما غاب لاعب الوسط المؤثر زفن بندر الذي خرج مصابا خلال مباراة فريقه الودية ضد بادربورن من الدرجة الثالثة (6-1) السبت الماضي في كاحله.

باقي المباريات

وفاز فولسبورغ على هامبورغ بهدف لماريو غوميز في الدقيقة 83، وشالكه على اينغولشتات بهدف لبورغستالر في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وحقق هوفنهايم فوزا هاما ايضا على مضيفه اوغسبورغ بهدفين لساندرو فاغنر (47) والكرواتي اندري كراماريتش (64)، ليرتقي موقتا الى المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

وتعادل دارمشتات مع بوروسيا مونشنغلادباخ سلبا.

وتختتم المرحلة الاحد فيلتقي باير ليفركوزن مع هرتا برلين وماينتس مع كولن.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- بايرن ميونيخ 42 نقطة من 17 مباراة

2- لايبزيغ 39 من 17

3- هوفنهايم 31 من 17

4- دورتموند 30 من 17

5- هرتا برلين 30 من 16