الدوري الأرجنتيني مهدد بسبب الأزمة الاقتصادية

حذر العديد من قيادات الكرة الأرجنتينية من أن انطلاق مسابقة الدوري المحلي باتت مهددة بسبب الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها الأندية في الأرجنتين.

وزادت حدة أزمة الكرة الأرجنتينية بسبب الموقف المالي المتأزم للأندية، التي تطالب حكومة البلاد بدفع قيمة الشرط الجزائي لعقود البث التليفزيوني، بعدما قررت فسخها من جانب واحد.

ولم يبدأ الكثير من أندية دوري الدرجة الأولي في الأرجنتين استعداداتهم السابقة على انطلاق الموسم الجديد بسبب أزماتها الاقتصادية.

وعلى جانب آخر طالبت بعض الأندية الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدفع ديون مستحقة عليه منذ كانون الأول الماضي، كما طالبت الحكومة بتعويضها عن خسائرها، في الوقت، الذي يتم البحث فيه عن جهة ترغب في الحصول على حقوق البث التليفزيوني للمباريات.

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