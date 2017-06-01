الدنمارك تتبنى حلا ثوريا لمشكلة مرورية “غريبة”

قررت سلطات العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وضع لوحات إلكترونية في الشوارع لإرشاد سائقي الدراجات الهوائية، بعدما ارتفع عددهم بشكل لافت.

وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن خمس اللوحات سيجري وضعها في نقاط محددة تشهد حركة كثيفة للدراجات الهوائية.

وأوضح رئيس قطاع التكنلوجيا والبيئة في مدينة كوبنهاغن، مورتن كابيل، أن الناس أضحوا يبذلون مجهودا مضنيا حتى يجدوا مكانا على الحارات المخصصة للدراجات الهوائية في الشارع.

وأضاف كابيل أن اللوحات الإلكترونية الأولى من نوعها في العالم، ستتيح لسائقي الدراجات الهوائية معرفة أقل المسالك ازدحاما حتى يقصدوها.

ويلجأ 43 في المئة من سكان كوبنهاغن إلى التنقل عبر دراجات هوائية، وتشير الأرقام إلى أن أهالي العاصمة كانوا يقطعون مليونا و400 ألف كيلومتر، يوميا، خلال العام الماضي.