الدفاع المدني يحاول اخماد حريق في منزل في القرنة عكار

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان عناصر الدفاع المدني يعمل من مركز الصدقة في جرد القيطع – عكار على إخماد حريق شب داخل احدى غرف منزل داوود عوض في بلدة القرنة – عكار.

وتمكن عناصر الدفاع المدني ايضا من انقاذ الطفلة فرات عوض 4 سنوات التي كانت في داخل الغرفة التي اندلعت فيها النار داخل المنزل من جراء الدخان الكثيف.

وأسهمت سرعة تدخل الدفاع المدني في اهماد النار ومنع تمددها لارجاء المنزل الواقع ضمن بناء من 3 طبقات.

واقتصرت الاضرار على اثاث الغرفة .