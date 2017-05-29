الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال48 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إنتشال جثتي شابين من واد بين بلدتي مزرعة الجميل وحبوب في قضاء جبيل إثر حادث سير ونقلهما الى مستشفى سيدة المعونات.

كما تمكنت تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أحراج : عاريا.

* أعشاب : عمشيت – شكا – الحازمية – المجيدل – عين بعال – طورا – فتقا – الجية – عين علق – إده – زحلة(2) – بئر حسن – ريفون – الحدث(2) – أدما – طيرفلسيه – دير قانون رأس العين – منجز – العبودية(2) – دردغيا – عنقون – رياق – بتوراتيج – عيمار – الشهابية – التليل – الهرمل – عاليه – ميس الجبل – برجا – شحيم – بشامون – بحمدون الضيعة – صيدا – بنت جبيل – الطيبة – كفرحي – دير الأحمر – الفوار – حامات – بشري.

* منازل : القاع – مزبود – الزلقا – برج حمود – الجناح – رياق – مجدليا – طرابلس – القبة.

* سيارات : عمشيت – حبوش – حي ماضي – برج حمود.

* كهرباء : لوحة فواصم كهربائية في كل من : البترون، مجدل عنجر، قب الياس – غرفة كهرباء في القليلة.

* مؤسسات : داخل محل في العبدة – داخل مطعم في شبروح – داخل مطبعة في عين الرمانة.

* نفايات : عين عنوب – العقيبة – برجا – بصاليم.

* مختلف : خيمتان للنازحين السوريين في مجدلون (بعلبك) – غرفة على سطح مبنى في زوق مصبح – أخشاب وأعشاب في باحة قصر العدل في بيروت – قصب ونفايات في باب الرمل.

– حوادث سير : صيدا ونقل جريح الى مستشفى لبيب الطبي – دير دوريت ونقل قتيل الى مستشفى عين وزين – جل البحر ونقل جريح الى مستشفى جبل عامل – البص ونقل جريح الى مستشفى حيرام – بدنايل ونقل جريح الى مستشفى تمنين – طريق عام (إيعات – دير الأحمر) ونقل جريحين الى مستشفى الريان – العقيبة وإسعاف مصابة ميدانيا – فاريا وسحب مصاب من داخل شاحنته ونقله الى مستشفى السان جورج – البسطا ونقل مصاب الى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (8) حالات طارئة – نقل جثة عاملة أجنبية سقطت من الطابق السابع من أحد المباني السكنية في سن الفيل ونقلها الى مستشفى بعبدا الحكومي – نقل جثة رجل من واد في كفرجرة الى مستشفى صيدا الحكومي – نقل جثة مواطن من الأوزاعي الى مستشفى بعبدا الحكومي.

– إغاثة وإنقاذ : فتح باب مصعد في الدورة وإنقاذ إمرأة محتجزة بداخله – إنقاذ مواطنين علقوا بسبب الثلوج في القرنة السوداء.

– حماية مدنية : تأمين السلامة العامة خلال : مسيرة صلاة بمناسبة اختتام الشهر المريمي في زحلة وحريصا، سباق للسيارات في البيال وخلدة وآخر في ساحة ورده/ عيون السيمان.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.