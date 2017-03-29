الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أعشاب : ميفدون – زغرتا.

* منازل : إده – فنيدق – الدوير – برج حمود.

* سيارات : قلحات – ضهر العين.

* نفايات : محيط المدينة الرياضية – برج حمود.

* مختلف : بورة لتجميع قطع السيارات في تعنايل.

– حوادث سير : الكسليك ونقل جريح الى مستشفى سيدة لبنان – خلدة ونقل جريح الى مستشفى الجية – ذوق مكايل ونقل جريح الى مستشفى السان لويس.

– نقل وإسعاف : (4) حالات طارئة.

– حماية مدنية : تأمين السلامة العامة خلال مباراة في كرة القدم على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.