الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:
“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
* أعشاب : ميفدون – زغرتا.
* منازل : إده – فنيدق – الدوير – برج حمود.
* سيارات : قلحات – ضهر العين.
* نفايات : محيط المدينة الرياضية – برج حمود.
* مختلف : بورة لتجميع قطع السيارات في تعنايل.
– حوادث سير : الكسليك ونقل جريح الى مستشفى سيدة لبنان – خلدة ونقل جريح الى مستشفى الجية – ذوق مكايل ونقل جريح الى مستشفى السان لويس.
– نقل وإسعاف : (4) حالات طارئة.
– حماية مدنية : تأمين السلامة العامة خلال مباراة في كرة القدم على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
أوباميانغ يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو
26 قرية في قبضة البيشمركة منذ انطلاق عملية الموصل
دوري كرة السلة: فوز سهل لبيبلوس على الحكمة
عون امام وفد الرهبنة المارونية: نناضل كي لا يترك أحد أرضه
تسعة جرحى في مواجهات في العاصمة الليبية
Powered By Future Television s.a.l