الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية من إخماد حريق شب في أحد أحراج القطلبة / القبيات.

كما تمكنت ، خلال الساعات ال72 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

– أحراج : – (م.جبل لبنان) : ميروبا – عين زحلتا – كفرحيم – الفنار.

-أعشاب : – (م.جبل لبنان) : الناعمة – جدرا – الفريديس – الباروك – المديرج – حمانا – أدما.

– (م.الجنوب) : الخيام – وادي جيلو – القليلة – صيدا – مغدوشة. – (م.الشمال): البترون – بجدرفل – القلمون – حرار – دده.

– منازل : البرج الشمالي – الخريبة – بعبدات – قريطم.

– سيارات : عاليه – بصاليم – عمّيق – الكرك – مجدل عنجر – جرافة داخل المطمر الصحي في زحلة – صهريج لنقل المياه في جبيل.

– كهرباء : غرفة كهرباء داخل محطة لتوزيع المحروقات في تحويطة النهر – مولّد في أنطلياس.

– مؤسسات : داخل مطعم في عائشة بكّار – داخل مطعم مهجور في ذوق مكايل – داخل محل لبيع المواد الغذائية في برج البراجنة – داخل محل في الحيصة.

– نفايات : زحلة – العمروسية.

– مختلف : 10 خيم للنازحين السوريين في المرج (البقاع) – أعشاب ونفايات في داريا (كسروان) وزبقين – أعشاب وإطارات في عنجر – إطارات في كل من فاريا وحراجل – بستان في وادي نحلة.

– حوادث سير : الرميلة ونقل جريح إلى مستشفى سبلين الحكومي – صور ونقل جريح إلى المستشفى اللبناني الإيطالي – أوتوستراد الجية ونقل جريح إلى مستشفى الجية – الدورة ونقل مصاب إلى مستشفى مار يوسف – قصرنبا ونقل جريحة إلى مستشفى تمنين – طريق الجديدة ونقل جريح إلى مستشفى المقاصد – عين المريسة ونقل مصاب إلى مستشفى رزق – صور ونقل مصاب إلى مستشفى جبل عامل – القلمون وسحب مصابين من داخل السيارة.

– نقل وإسعاف : (16) حالة طارئة – نقل جثة رجل من شاطئ العقيبة إلى مستشفى البوار الحكومي وأخرى من الدورة إلى مستشفى بعبدا الحكومي.

– حماية مدنية : تأمين السلامة العامة خلال كل من : مسيرة “درب البشارة” في قرنة شهوان – نشاط رياضي في زحلة وآخر في بحمدون – احتفال بمناسبة عيد الطفل والأم في جونية – لقاء في صالون كنيسة مار جرجس في القرية – قداس بمناسبة عيد بشارة السيدة في كنيسة سيدة اللويزة في ذوق مصبح – الهيشة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.