الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

أعشاب : عين تنورة – حاصبيا – دير دوريت – عاراي – كفيفان- بشعلي.

* منازل : عاصون – دوحة عرمون.

* سيارات : شاحنة في حالات.

* كهرباء : مولد في حصرون.

* مؤسسات : داخل محل لبيع قطع زينة السيارات في الجديدة – داخل مستودع لتخزين خيم النيلون الزراعية والاقفاص البلاستيكية وثلاث سيارات في الأشرفية – امام واجهة محل لبيع المواد الغذائية في بياقوت – داخل محل لبيع المأكولات في عين المريسة.

– نقل وإسعاف : (16) حالة طارئة – نقل جثة من نيو روضة إلى مستشفى بعبدا الحكومي.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.