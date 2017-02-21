الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:
“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
أعشاب : عين تنورة – حاصبيا – دير دوريت – عاراي – كفيفان- بشعلي.
* منازل : عاصون – دوحة عرمون.
* سيارات : شاحنة في حالات.
* كهرباء : مولد في حصرون.
* مؤسسات : داخل محل لبيع قطع زينة السيارات في الجديدة – داخل مستودع لتخزين خيم النيلون الزراعية والاقفاص البلاستيكية وثلاث سيارات في الأشرفية – امام واجهة محل لبيع المواد الغذائية في بياقوت – داخل محل لبيع المأكولات في عين المريسة.
– نقل وإسعاف : (16) حالة طارئة – نقل جثة من نيو روضة إلى مستشفى بعبدا الحكومي.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
الأمن العام: بدء إصدار جوازات السفر البيومترية إعتبارا من 1 آب
الحريري التقت سفير بريطانيا
طلب الاستئناف الذي قدمه لابورتا بقضية نيمار رفض من قبل المحكمة
أبل تخفض إنتاج آيفون بنسبة 10%
هكذا تحصل التنظيمات الإرهابية على تمويلها من الشركات العالمية!؟
Powered By Future Television s.a.l