الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال48 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أعشاب : رشميا – بيت شباب – الرويسة (حاصبيا) – عين دارة – بتغرين – كفرحونا – زفتا.

* منازل : علي النهري – جديتا – بسكنتا – الزاهرية – الناعمة.

* سيارات : الناقورة – الجية – القلمون – جبشيت.

* كهرباء : أسلاك كهربائية في قب الياس – مولد وخزان مازوت في حناويه – عمود في الحدث – داخل غرفة كهرباء في برج البراجنة.

* مؤسسات: داخل مستودع لتخزين الكراتين ومستحضرات التجميل في بئر حسن – داخل محل في رأس بعلبك.

* مختلف : داخل غرفة في ناد في بطحا – داخل غرفة على سطح مبنى في الغبيري – شاليه في فقرا – حطب في قاع الريم – حراق جهاز تدفئة في النقاش.

– نقل وإسعاف : (10) حالات طارئة .

– حوادث سير : حبالين وسحب مصاب من داخل سيارته – الشبريحا ونقل مصاب الى مستشفى جبل عامل – داخل نفق المطار ونقل جريح الى مركز كليمنصو الطبي.

– إغاثة وإنقاذ : إعادة فتح طرقات بسبب تراكم الثلوج في كل من : عيون السيمان، فاريا، فقرا، كفرذبيان، الأرز.

إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سياراتهم في ترشيش وسحب السيارات.

– حماية مدنية : تأمين السلامة العامة خلال نشاط رياضي في جونية وأخر في القليعات.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.