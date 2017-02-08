الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

” تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية،من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

– أعشاب : الرمالي – المنصف – الدامور – الجمهور – الحيصة – غوسطا – الخردلي.

– منازل : بعلبك – الفوار(صيدا) – بئر العبد – حبوش – طرابلس – برج البراجنة.

– سيارات : حبوب – الدورة – برج البراجنة.

– مؤسسات : داخل مدرسة في عاليه – داخل مزرعة في الدورة (عكار) – داخل محل في

بشامون.

– كهرباء : أسلاك كهربائية وخراطيم بلاستيكية في الفرزل – عدادات كهربائية في بمريم

– غرفة كهرباء في الفرزل.

– نفايات : الفنار – وطى المصيطبة – ذوق مصبح – الدامور.

– مختلف : نفايات وأشجار في درعون – خزانات مازوت على سطح مبنى في الفنار.

– نقل وإسعاف : (12) حالة طارئة – نقل جثة مواطن من لحفد الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل.

– حوادث سير : أوتوستراد المطار وإسعاف مصاب ميدانيا – صور ونقل مصاب الى المستشفى اللبناني الإيطالي – حوش الرافقة ونقل جريحين الى مستشفى تمنين التحتا – طريق الجديدة ونقل جريح الى مستشفى المقاصد.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.