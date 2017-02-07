الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
– أعشاب : طبرجا – الشواليق – عرمون – كفرحيم – كفرحي.
– منازل : البيسارية – بعقلين – بشامون – بصاليم – الرويس – رحبة.
– سيارات : ضهر البيدر – منيارة – العباسية – حبوش.
– مؤسسات : داخل مستودع للعلف في صيدا.
– كهرباء : غرفة كهرباء في الحدث – لوحة فواصم في برج البراجنة.
– نفايات وإطارات في الأوزاعي.
– مختلف : رزمة من المظلات والمقاعد على شاطىء الرملة البيضاء.
– نقل وإسعاف : (19) حالة طارئة .
– حوادث سير : قريطم ونقل مصاب الى مستشفى المقاصد.
– إغاثة وإنقاذ : نقل مواطن اصيب إثر سقوطه عن سطح مبنى في تمنين التحتا الى مستشفى رياق.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.
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