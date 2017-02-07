الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

– أعشاب : طبرجا – الشواليق – عرمون – كفرحيم – كفرحي.

– منازل : البيسارية – بعقلين – بشامون – بصاليم – الرويس – رحبة.

– سيارات : ضهر البيدر – منيارة – العباسية – حبوش.

– مؤسسات : داخل مستودع للعلف في صيدا.

– كهرباء : غرفة كهرباء في الحدث – لوحة فواصم في برج البراجنة.

– نفايات وإطارات في الأوزاعي.

– مختلف : رزمة من المظلات والمقاعد على شاطىء الرملة البيضاء.

– نقل وإسعاف : (19) حالة طارئة .

– حوادث سير : قريطم ونقل مصاب الى مستشفى المقاصد.

– إغاثة وإنقاذ : نقل مواطن اصيب إثر سقوطه عن سطح مبنى في تمنين التحتا الى مستشفى رياق.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.