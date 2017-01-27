الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

-إخماد حرائق :

أعشاب:ديردوريت – تعلبايا.

منازل:الرويس – البرجين – برج البراجنة.

مؤسسات: داخل كاراج لطلاء السيارات في البص(صور).

كهرباء:غرفة كهرباء في حارة حريك.

مختلف:خزان مازوت في بقعاتا – داخل خيم للنازحين السوريين في بوداي.

– حوادث سير: كورنيش المزرعة ونقل جريح الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي – تعنايل وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

– نقل وإسعاف: (7) حالات طارئة.

– إغاثة وإنقاذ: فتح طرقات بسبب تراكم الثلوج في كل من: (فاريا – كفردبيان – ميروبا – فيطرون)، حراجل – فتح باب منزل في المنصورية.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.