الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
-إخماد حرائق :
أعشاب:ديردوريت – تعلبايا.
منازل:الرويس – البرجين – برج البراجنة.
مؤسسات: داخل كاراج لطلاء السيارات في البص(صور).
كهرباء:غرفة كهرباء في حارة حريك.
مختلف:خزان مازوت في بقعاتا – داخل خيم للنازحين السوريين في بوداي.
– حوادث سير: كورنيش المزرعة ونقل جريح الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي – تعنايل وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.
– نقل وإسعاف: (7) حالات طارئة.
– إغاثة وإنقاذ: فتح طرقات بسبب تراكم الثلوج في كل من: (فاريا – كفردبيان – ميروبا – فيطرون)، حراجل – فتح باب منزل في المنصورية.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.
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