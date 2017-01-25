الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
* أعشاب : المنصف – عين زحلتا – عوكر – عيدمون – القاسمية – كفرجرة – عين كسور.
* منازل : الدكوانة – ميس الجبل – كفرتبنيت – الصرفند.
* سيارات : زغرتا – بني حيان.
* مؤسسات : داخل مستودع لتخزين الحبوب في مزرعة يشوع.
* كهرباء : لوحة للفواصم الكهربائية في البياضة.
* نفايات : الشويفات.
– حوادث سير : البربير ونقل جريح الى مستشفى المقاصد – طريق عام (التليل – القبيات) وسحب جريحين ونقلهما الى مستشفى رحال – الحدث ونقل جريح الى مستشفى جبل لبنان.
– نقل وإسعاف : (10) حالات طارئة – نقل جثة مواطن من العاقورة الى مستشفى سيدة المعونات.
– إغاثة وإنقاذ : إنقاذ مواطنين إحتجزتهم الثلوج داخل سياراتهم في جرود صنين.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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