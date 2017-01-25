الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أعشاب : المنصف – عين زحلتا – عوكر – عيدمون – القاسمية – كفرجرة – عين كسور.

* منازل : الدكوانة – ميس الجبل – كفرتبنيت – الصرفند.

* سيارات : زغرتا – بني حيان.

* مؤسسات : داخل مستودع لتخزين الحبوب في مزرعة يشوع.

* كهرباء : لوحة للفواصم الكهربائية في البياضة.

* نفايات : الشويفات.

– حوادث سير : البربير ونقل جريح الى مستشفى المقاصد – طريق عام (التليل – القبيات) وسحب جريحين ونقلهما الى مستشفى رحال – الحدث ونقل جريح الى مستشفى جبل لبنان.

– نقل وإسعاف : (10) حالات طارئة – نقل جثة مواطن من العاقورة الى مستشفى سيدة المعونات.

– إغاثة وإنقاذ : إنقاذ مواطنين إحتجزتهم الثلوج داخل سياراتهم في جرود صنين.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.