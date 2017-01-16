الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال48 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* منازل : داخل غرفة في أسفل مبنى سكني في الأشرفية – الجناح – داخل غرفة عمال في البترون – عين الصفصاف – الرويس – ضهور الشويفات.

* سيارات : حافلة في بحديدات – البوشرية – كفرجرة – تل عباس.

* كهرباء : غرفة كهرباء في كل من : البترون، وادي الزينة، ذوق مكايل – محول في السبتية.

* نفايات : الكفاءات.

– حوادث سير : طريق الجديدة ونقل مصاب الى مستشفى رفيق الحريري – كورنيش المزرعة ونقل مصاب الى مستشفى رفيق الحريري – سليم سلام ونقل جريحة الى مستشفى المقاصد – البوشرية ونقل مصاب الى مستشفى الكرنتينا – عين عار ونقل جثة مواطن قضى إثر نوبة قلبية الى مستشفى بحنس – بر الياس ونقل جريحين الى مستشفى الهلال الفلسطيني.

– نقل وإسعاف : (15) حالة طارئة – نقل جثة طفل من كفرشيما الى مستشفى بعبدا الحكومي.

– إغاثة وإنقاذ : فتح طريق (حمانا – المديرج) قطعت بسبب انهيارات صخرية وترابية – إنقاذ مواطنين إحتجزتهما الثلوج داخل سيارتهما في صنين.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.