الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

:تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال48 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أحراج : كفرمتى – بزبدين.

* أعشاب : الرميلة – رشعين – سبعل – جويا – ديردوريت – مجدل الكورة – الدامور – بدنايل.

* منازل : صيدا – سن الفيل – داخل مبنى مهجور في راس الدكوانة وأخر في القصيبة(النبطية) – عرسال – بيت الشعار – عرمون – شحيم – حارة حريك – الناعمة.

* سيارات : الحمودية – صور – طرابلس – شحيم.

* كهرباء : لوحة فواصم في عاليه – مولد في الغينة -محول داخل مبنى في عين الدلبة.

* مؤسسات : داخل مركز لتعبئة قوارير الغاز في جويا .

* نفايات : حارة الناعمة.

* مختلف : نفايات وأعشاب في كل من :سد البوشرية ، حلتا – داخل غرفة حراقات أجهزة التدفئة في الجديدة – ستائر على شرفة شقة في صيدا – أكوام من الأوراق والأخشاب في الصفرا.

– حوادث سير :ساحل علما ونقل جريحة الى مستشفى قرطباوي وأخرى الى مركز كسروان الطبي – العباسية ونقل جريح الى مستشفى جبل عامل – ساحل علما ونقل جريحة الى مستشفى سان لويس – طريق المطار وسحب مصاب من داخل سيارته – الغازية وسحب مصاب من داخل سيارته .

– نقل وإسعاف : (9) حالات طارئة.

– إغاثة وإنقاذ : – إعادة فتح طرقات بسب تراكم الثلوج في كل من :(فقرا – فاريا – عيون السيمان)، (حراجل – ميروبا – فيطرون)، مار موسى، عنايا، ضهور الشوير، بسكنتا كفرعقاب، كفرحونا، (ضهر البيدر، حمانا)، عين وزين.

– فتح طريق (رويسات – صوفر) بعد أن قطعت بسبب انهيار حائط صخري .

-إنقاذ مواطنين وسحب سيارات غمرتها الثلوج في كل من صوفر – شارون)، حدث الجبة، قناة باكيش، كفريا.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.