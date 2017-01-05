الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
” تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
* منازل : الطيونة – حارة حريك – النبي شيت – عين الزيت (عكار) – غرفة عمال سوريين في زوق مكايل.
* سيارات : النقاش – سحمر – سهيلة.
* كهرباء : غرفة كهرباء في الباروك – مولد في الورهانية – محول في كفرشيما.
– حوادث سير : عائشة بكار ونقل مصاب سوري الجنسية إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي نهر الموت ونقل جريح إلى مستشفى الأرز – حدشيت ونقل مصاب إلى المستشفى – الصفير ونقل مصاب إلى المستشفى – أوتوستراد المطار ونقل مصاب إلى المستشفى.
– نقل وإسعاف : (7) حالات طارئة.
– إغاثة وإنقاذ : – إنقاذ مواطنين وسحب سيارات بسبب تراكم الثلوج على طريق صنين، .
– إعادة فتح طرقات قطعت بسبب تراكم الثلوج في كل من : (فاريا- فقرا – عيون السيمان).
– فتح باب منزل في الضبية.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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