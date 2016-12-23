الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
منازل: رأس المتن وإخلاء عاملة مصابة من داخل الشقة – الأشرفية ونقل عاملة أجنبية الى مستشفى المشرق – السنديانة(عكار) – السبتيه – برجا – المنصورية – القبيات.
سيارات:البص.
كهرباء: غرفة كهرباء في سبنيه.
مؤسسات: داخل محل في طرابلس.
– حوادث سير: اوتوستراد النهر وسحب مصاب من داخل سيارته ونقل جريحة أخرى الى مستشفى أوتيل ديو.
– إغاثة وإنقاذ: إنقاذ مواطنين محتجزين داخل سياراتهم بسبب الجليد على طرقات : (مراح الخوخ – جبل أكروم)، عيناتا، فاريا.
– حماية مدنية: تأمين السلامة العامة خلال نشاط ميلادي في صيدا.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.
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