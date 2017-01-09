الدفاع المدني انقذ تلاميذ محتجزين داخل الحافلات المدرسية في سحمر البقاعية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن عناصر من الدفاع المدني عملت منذ الساعة 10,30 وحتى الساعة على انقاذ تلاميذ مدرسة الامام الحسين في سحمر البقاعية، بعد أن احتجزتهم العاصفة الثلجية داخل الحافلات المدرسية التي كانت تقلهم الى منازلهم، وعملت العناصر على اتمام مهمة نقلهم بواسطة آليات الدفاع المدني، كما تمكنت من سحب الحافلات المدرسية من وسط الطريق بعد أن كانت قد أعاقت السير أمام المارة.

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