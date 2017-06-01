الدفاع المدني أخمد 3 حرائق في كسروان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني أخمدت حريقا اندلع في مساحة من الأعشاب اليابسة وأكوام من النفايات وإطارات غير صالحة في بلدة حراجل كسروان.
كما أخمدت حريقا اندلع في مستوعب للنفايات في بلدة الصفرا كسروان. وأخمدت حريقا آخر شب في سيارة بمحاذاة أوتوستراد جونيه.
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