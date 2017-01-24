الداخلية السعودية: توقيف 16 شخصا في قضية تفجير انتحاريين لنفسيهما

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، “توقيف 16 شخصا هم 3 سعوديين و13 باكستانيا على صلة بقضية انتحاريين فجرا نفسيهما خلال عملية للشرطة في مدينة جدة الاسبوع الماضي”.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية “واس”: “ان الانتحاريين هما خالد غازي حسين السرواني (سعودي) العضو في تنظيم “الدولة الاسلامية” والذي شارك في عدة عمليات في المملكة، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي (سعودي)”.

واشارت الى انه “خلال الدهم السبت الماضي عثرت القوات الامنية على قنابل يدوية ومواد كيميائية تستخدم في صنع الاسلحة ورشاشين ومسدس واسلحة ومواد اخرى”.

وقالت الوزارة: “ان 16 شخصا أوقفوا حتى الان على ذمة هذه القضية”.