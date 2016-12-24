الخير هنأ بالميلاد: لوضع حد لظاهرة الاساءة إلى النبي محمد

توجه النائب كاظم الخير، في بيان، إلى اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة، بالتهنئة بعيد الميلاد، آملا “ان يكون هذا العام في ظل العهد والحكومة الجديدين، انطلاقة لإعادة بناء دولة المؤسسات”.

وللمناسبة تمنى على القيادات الروحية “عقد لقاء طارئ لاتخاذ موقف مما تتعرض له الأديان والمقامات الروحية عبر بعض وسائل الإعلام”، مشددا على “ضرورة وضع الحد من قبل المراجع المسؤولة لظاهرة الاساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نظرا لخطورة هذه الظاهرة”.