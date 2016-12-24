الخير هنأ بالميلاد: لوضع حد لظاهرة الاساءة إلى النبي محمد

توجه النائب كاظم الخير، في بيان، إلى اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة، بالتهنئة بعيد الميلاد، آملا “ان يكون هذا العام في ظل العهد والحكومة الجديدين، انطلاقة لإعادة بناء دولة المؤسسات”.
وللمناسبة تمنى على القيادات الروحية “عقد لقاء طارئ لاتخاذ موقف مما تتعرض له الأديان والمقامات الروحية عبر بعض وسائل الإعلام”، مشددا على “ضرورة وضع الحد من قبل المراجع المسؤولة لظاهرة الاساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نظرا لخطورة هذه الظاهرة”.
بيانيتش في جوفنتوس
مطلع الاسبوع .. مشاورات جديدة والحكومة لا تزال قيد الاعداد
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
دورة شنغهاي: تأهل ديوكوفيتش وموراي وخروج فافرينكا
المستقبل: على حزب الله إعادة الاعتبار للمصلحة الوطنية والتخلي عن سلاحه وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية
Powered By Future Television s.a.l