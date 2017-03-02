الخوري عرض مع سفيري فرنسا وتركيا التعاون الثقافي

استقبل وزير الثقافة غطاس الخوري في مكتبه بالوزارة، سفير تركيا كاغاتاي آرسياز. وتم البحث في التعاون الثقافي، اضافة الى بنود مشروع اتفاقية ثقافية ثنائية بين البلدين. كما عرض السفير التركي موضوع انشاء مقر ثقافي تركي في مدينة طرابلس كفرع ملحق للمركز الرئيسي في بيروت.

بون

والتقى الخوري سفير فرنسا ايمانويل بون، وبحثا في التبادل الثقافي بين البلدين في مختلف المجالات وتعاون الوزارة في عدد كبير من النشاطات خلال شهر الفرنكوفونية في لبنان.

الغفري

كما التقى رئيس بلدية الدامور شارل الغفري مترئسا وفدا، في اطار دعم الوزارة لإنشاء مكتبة عامة في دار البلدية.

غاوي

ثم استقبل رئيس دير مار مارون مجد المعوش الاب سمير غاوي مترئسا وفدا ضم الاب جوزيف عواد والاب وسيم كلاكش، وكان عرض لسبل التعاون الثقافي.