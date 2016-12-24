الخليفي: ضم خيسي رودريغيز “خطأ” وسنصححه

وصف رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ضم لاعب ريال مدريد السابق خيسي رودريغيز بـ”الخطأ”، ملمحاً إلى أنه سيصحح هذا الخطأ بالاستغناء عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت تقارير إخبارية أن مهاجم ريال مدريد السابق يرغب في العودة إلى الدوري الإسباني عبر بوابة لاس بالماس على سبيل الإعارة.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “بالنسبة لخيسي.. (أوناي) إيمري مدرب الفريق قال لي إنه عندما تقع في خطأ ما، يجب عليك تصحيحه بدلاً من التعايش معه، وأنا أتفق معه في ذلك تماماً”.

وأضاف: “إذا كنا ارتكبنا خطأ فسنحاول تصحيحه، لم يتم غلق الأبواب بعد”.

ولم يسجل المهاجم الإسباني سوى هدف واحد منذ انتقاله إلى سان جيرمان قادماً من ريال مدريد، الصيف الماضي، رغم مشاركته في 9 مباريات، بواقع 261 دقيقة.