الخطيب من معراب:عون لديه كل الحرص لإنتاج قانون الانتخاب

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وزير البيئة طارق الخطيب، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، النائب أنطوان زهرا والأمينة العامة للحزب شانتال سركيس.

عقب اللقاء، وضع الخطيب الزيارة في “إطار التعارف مع رئيس القوات والتباحث في الشؤون الوطنية، بحيث كان الاجتماع مثمرا واستمعنا الى توجهاته التي نلتقي حول العديد منها على أمل ان تستمر الأمور لما فيه مصلحة البلد”.

وقال :”إن أحد مواد البحث كان إنتاج قانون انتخاب يحفظ حرية الإنسان والمواطن في اختيار ممثليه واستعادة حقوقه ضمن قاعدة الحفاظ على حقوق الآخرين”، مشيرا الى “أنها المرة الأولى التي يجري خلالها نقاش جدي حول قانون انتخابي جديد، ولكن المشكلة تكمن في رؤية الأفرقاء لمفهوم النسبية بالإضافة الى توزيع الدوائر باعتبار أن البعض يناقش القانون من خلفية المحاصصة، بينما البعض الآخر يناقشه من أجل بناء بلد، فما المشكلة إن ضحينا بنائب هناأو نائب هناك ولكن المهم في النهاية أن نربح وطنا”.

وأكد الخطيب “ضرورة إجراء الانتخابات وفق قانون جديد ولاسيما أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لديه كل الحرص لإنتاج قانون انتخابي، فالبيان الوزاري نصَّ على وجوب إصدار قانون جديد، فضلا عن أن معظم القيادات السياسية في البلد مصرة على هذا الأمر وبالتالي هناك تفاؤل كبير في التوصل الى قانون جديد”.

وعن تأييده لاقتراح القوات اللبنانية بخصخصة قطاع الكهرباء، أجاب الخطيب:”أنا لست تقنيا ولا ملما بهذا الملف، فالخصخصة برأيي هي تخلي الدولة عن واجباتها وهذا المنطق لا أؤيده، بل أحبذ فكرة إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، وقد أعلمني الدكتور جعجع ان هناك فريقا تقنيا من القوات سيناقش مع فريق الوزارة الخطة بغية التوصل الى رؤية موحدة”.

وردا على سؤال، نفى الخطيب “أن يكون غياب الوزراء عن جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث الموازنة له هدف سياسي باعتبار أن الغائبين كانوا من جميع الكتل السياسية”.

الى ذلك، بحث جعجع مع وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان في أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية خصوصا بعد أن تم وضع هيكلية الوزارة بشكل رسمي.

كما تداول جعجع مع رئيس بلدية زوق مكايل إيلي بعينو والرئيس السابق نهاد نوفل في شؤون إنمائية، في حضور مرشح الحزب في كسروان-الفتوح شوقي الدكاش.