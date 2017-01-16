الخطيب: لا قرار بنقل مطمر الكوستابرافا الى مكان آخر حتى الان

اعلن وزير البيئة طارق الخطيب في حديث اذاعي أن “لا علم له بتوقف شركة “سوكلين” عن جمع النفايات في بعبدا والضاحية الجنوبية، لكن القرار القضائي يقضي بوقف نقل النفايات إلى المطمر والاستمرار بالعمل داخله”، مشيرا الى “ان وزارة البيئة ارسلت مندوبين عنها إلى المطمر لمراقبة العمل”.

ولفت الى “أن وزارة البيئة طلبت استكمال نقاط الأثر البيئي لمطمر الكوستابرافا”، قائلا: “وردنا تقرير من مجلس الانماء والاعمار عن المطمر وأنا طلبت من اللجنة المشرفة على الموضوع دراسة التقرير لنرى ما إذا كان يستوفي الشروط البيئية والصحية”.

وردا على سؤال، اكد الخطيب “ان لا قرار حتى الان بنقل مطمر الكوستابرافا الى مكان اخر”، لافتا الى “ان الاجتماع اليوم في وزارة الداخلية هو للبحث في موضوع طيور النورس التي تشكل خطرا على سلامة الركاب والطيران”، مؤكدا أن “وزارة البيئة جاهزة للاستماع إلى الخبراء والمعنيين لايجاد حلول لأزمة النفايات ولا سيما موضوع الطيور”.