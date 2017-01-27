الخطيب: عون أولى البيئة عنايته القصوى بجعلها في صلب خطاب القسم

أكد وزير البيئة طارق الخطيب في خلال رعايته المؤتمر الجنوبي الاول بعنوان “البيئة والمجتمع”، الذي إنعقد في مطعم “قصر الملوك” في كفرجوز مدخل بلدة الكفور، “أنها لسانحة طيبة أن ألتقي هذه النخبة من اهل الاختصاص والمعرفة بغية معالجة موضوع وطني يؤدي اهماله الى كوارث لا يستهان بها”.

وقال ان “فخامة الرئيس قد أولى هذا الموضوع عنايته القصوى، بأن جعله في صلب خطاب القسم تعظيما لشأنه وتقديرا لأهميته”.

وتابع: “إن نظرتنا الى البيئة تحدد عمق انتمائنا الوطني، والحفاظ على البيئة سليمة معافاة يستدعي صونها من أي محتل غادر، فماذا تنفع سلامتها وعافيتها إن كانت أبوابها مشرعة للمعتدين؟

وقال: “هنا، وفي هذا السياق، لا بد لنا من توجيه تحية إكبار وإعتزاز وفخر الى المقاومة التي بدماء شهدائها وسواعد أبطالها، حفظت وطننا لبنان، وصانته عزيزا كريما، فوضعتنا جميعا امام مسؤولياتنا في الاعتناء بالبيئة الوطنية، فلا نفعل فيها ما عجز العدو عن فعله من خلال التشويه والاهمال”.

وأكد وزير البيئة أنه “يعول على هذا المؤتمر أن يخلص الى توصيات تكون مشروع خطة عمل بيئية ترتكز الى معايير موضوعية يصح القياس بها وعليها، ولا سيما أن محاور المؤتمر تعالج القضايا الحيوية التي تنطلق من المعاناة وتستجيب لحاجات المجتمع والفرد في لبنان بدءا بقراءة وصفية للحالة البيئية مرورا بكل التفاصيل: من اشكالية السدود، الى المقالع والمرامل، الى تلوث المياه الجوفية والآثار الصحية لهذا التلوث، الى التلوث الاشعاعي ونفايات المستشفيات، وصولا الى طرح الحلول من خلال تحديد وظائف المؤسسات الرسمية والاهلية، على وجه دقيق ومنهجي. ولم تكتف محاور هذا المؤتمر بالبعد الداخلي بل تعدته الى معالجة أثر التغيرات المناخية العالمية في البيئة عموما والبيئة اللبنانية على وجه الخصوص”.