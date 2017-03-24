الخطيب: الموازنة محور جلسة مجلس الوزراء اليوم

أكد وزير البيئة طارق الخطيب ان جلسة مجلس الوزراء مخصصة لإعادة صياغة مشروع الموازنة واستكمال النقاش حولها على ان يصار الى اقرارها في جلسة لاحقة يترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفي حديث اذاعي، أشار الخطيب الى ان إعادة ضم السلسلة الى مشروع الموازنة، متروك لمجريات النقاش الذي سيجري في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وقال: “السلسلة كانت تناقش في اللجان النيابية المشتركة، وسواء أقرت في مجلس النواب او في الحكومة واحيلت الى المجلس النيابي، فالمهم ان يصار الى اقرارها”.