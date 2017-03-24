الخضار حل مثالي لتخفيف التوتر

أوضحت دراسة حديثة أجريت من قبل باحثون من جامعة سيدني الاسترالية، أن تناول الخضار المشكلة بصورة كبيرة يساعد في تخفيف التوتر.
وأجريت الدراسة على أكثر من 60 ألف شخص، يتراوح أعمارهم ما بين 45 عاما وما فوق، وأثبتت أن تناول الخضار بشكل يومي يخفض معدلات التوتر بنسبة 23 في المئة.
وأكدت الدكتورة ميلودي دينج، أحد المشرفين على الدراسة، على وجود ارتباط بين تناول وجبات صحية تحتوي على الفواكه والخضروات، والصحة العقلية والنفسية للأفراد.
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