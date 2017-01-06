الخازن: لادراج قانون الإنتخاب على طاولة مجلس الوزراء حتى لا ينتج قانون الستين أزمة سياسية مجهولة النتائج

سأل النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن: “ماذا ينفع السلطة أن تربح مرسوما وتخسر وطنا؟ المطلوب من الممسكين بزمام المبادرة في الحكومة أن يدرجوا قانون الإنتخاب على طاولة مجلس الوزراء حتى لا ينتج قانون الستين أزمة سياسية مجهولة النتائج”.

وقال في بيان اليوم: “النفط والاتصالات واسترداد الجنسية أمور حيوية لكنها ليست مداميك أساسية في بناء ديموقراطية حقيقية وعدالة تمثيل تؤسس لدولة خالية من الفساد. جل ما أنجزته الحكومة هو القيام بواجبها في ملفات متأخرة، وباكورة العهد الإصلاحية الحقيقية تبدأ من قانون الإنتخاب وليس بأي قرارات ومراسيم أخرى على أهميتها”.

وختم: “الشعب اللبناني ينتظر إقرار مشروع قانون انتخاب يعكس صحة التمثيل ويجدد في الطبقة السياسية وبهذا فقط يصبح لاستعادة الجنسية معنى وإلا كيف يستعيد المغتربون جنسيتهم في ظل استنساخ طبقة سياسية ثبت للناس أن أغلبها عاجز أو فاسد أو لا مبال؟”