الخازن: على موعد مع إنتخابات جدية ومجدية في موعدها الدستوري

أكد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ثقته وتفاؤله بإنجاز العهد الجديد تعهده إنتاج قانون إنتخابات عادل. وقال في تصريح اليوم:

“كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتكرر والحازم عن قانون إنتخابي جديد، والدفع إليه بصلاحياته لإلزام الأفرقاء الإسراع في إقراره، يقابله تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه على إتفاق مع الرئيس عون، قبل إنتخابه وبعده، على التمسك بورقة الإصلاح الإنتخابي للخروج من مأزق قانون الستين الذي هو وجه آخر للتمديد المرذول أصلا.

فهل نحن على عتبة التجديد في الحياة النيابية تعطي العهد فرصة حقيقية للتغيير في أدق القوانين المنتجة للمنافسة والإنصاف، وإصلاح خلل مزمن طال إنتظار الناس لإزالته ووضع الأمور في نصابها الصحيح ؟.

من يعرف كيف يفكر رئيس الجمهورية في حمل الجميع على التوافق حول قانون إنتخابي يدرك أن لا مجال لمزيد من إضاعة الفرص والأوقات، لأننا على موعد مع إنتخابات نيابية جدية ومجدية، وفي موعدها الدستوري”.