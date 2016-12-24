الخارجية رحبت بقرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الاسرائيلي: تثبيت للحق وانتصار لسيادة القانون الدولي

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي ينص على الوقف الفوري للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورأت فيه “تثبيتا للحق وانتصارا لسيادة القانون الدولي بعد تعثر دام سنوات، دأبت إسرائيل خلالها على الضرب بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية”.

واعتبرت “ان صدور هذا القرار يؤكد على وحدة الموقف الدولي بإدانة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة إدانة تامة، وعلى أن مواصلة القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، لسياساتها العنصرية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني لن تمر من دون رد حازم من قبل المجتمع الدولي”.

وإذ عبرت الوزارة عن ارتياحها لصدور هذا القرار بشبه إجماع عن مجلس الأمن، رأت أن “العبرة تبقى في ضمان تنفيذ مندرجاته دون إبطاء”، وحثت الدول المعنية كافة، ولا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على “ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لضمان التطبيق الكامل وغير المشروط لهذا القرار التاريخي“.