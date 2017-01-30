الخارجية اللبنانية: نرفض استعمال اراضينا ساحة لتصفية الحسابات

دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة “محاولة الاغتيال التي تعرض لها المسؤول الامني في سفارة دولة فلسطين العميد اسماعيل شروف في مدينة صيدا”، معربة عن رفضها “المطلق استهداف الديبلوماسيين والمسؤولين في البعثات الاجنبية المعتمدة في لبنان”، مؤكدة حرص القوى الامنية اللبنانية على حمايتهم ومنع تعرضهم لأي أذى أو اعتداء”.

وأكدت في بيان، “رفضها استعمال الاراضي اللبنانية ساحة لتصفية الحسابات”، جددت التشديد على “ضرورة التطبيق الصارم لقرارات الحكومات اللبنانية المتعاقبة والقاضية بضبط ونزع السلاح غير الشرعي والمتفلت داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها، حماية لأمن لبنان ولاستقرار المخيمات”.

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