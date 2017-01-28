الخارجية الفرنسية: قرار ترامب الحد من عدد المهاجرين يبعث على القلق

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو، اليوم السبت، إن “قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحد من عدد المهاجرين، واللاجئين الوافدين، من بعض الدول التي يغلب على سكانها المسلمون يبعث على القلق”.

وجاءت تصريحات إيرو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، في باريس، وقال “يمكن لهذا أن يثير قلقنا. إن الترحيب باللاجئين الذين يفرون من الحرب والقمع جزء من واجبنا”.

ووقع ترامب أمس الجمعة أمرا تنفيذيا سيحد من الهجرة واللاجئين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.