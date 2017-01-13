الخارجية الأميركية: لم نتلق دعوة للمشاركة بمحادثات أستانة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها لم تتلق دعوة للمشاركة بمحادثات أستانة بشأن الازمة السورية.

وكان من المقرر ان تعقد مفاوضات أستانة في شهر كانون الثاني، بحيث سيمثل وفد المعارضة كل القوى الموجودة على الارض باستثناء تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش”، حيث أبدت كازاخستان استعدادها استضافة المفاوضات السورية في العاصمة أستانة، لكنها اشترطت التزام جميع الجهات باتفاق الهدنة مقابل إجراء المفاوضات.