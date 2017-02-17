الخارجية الأميركية: لا تعاون مع موسكو لطالما تصنف كل المعارضين إرهابيين

أبلغ وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، دولاً تعارض الرئيس السوري بشار الأسد، أن واشنطن لن تتعاون عسكريّاً مع موسكو قبل أن تتوقّف عن وصف كلّ معارضي الأسد بأنّهم إرهابيّون، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي غربي.

وقال الدبلوماسي: “خلال المناقشات، أوضح تيلرسون أنّه لن يكون هناك تعاوناً عسكريّاً، حتّى يقرّ الروس بأنّ المعارضين ليسوا جميعهم إرهابيين”.