الخارجية الأميركية: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا تطور إيجابي

أشارت وزارة الخارجية الأميركية الى ان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا تطور إيجابي، معربة عن املها بان يتم احترام وقف اطلاق النار من قبل الجميع.
وسبق ان اعلن الجيش السوري عن اتفاق لوقف الاعمال القتالية في سوريا. ونصت بنود الاتفاق في سوريا ان روسيا وتركيا تضمنان تنفيذ الاتفاق، وتبدأ المفاوضات في الأستانة خلال شهر برعاية روسية تركية. كما نصت بنود الاتفاق على ان المفاوضات ستتم وفق بيان جنيف والقرار 2254، وأن للمعارضة السورية وحدها الحق في تسمية وفدها للمفاوضات.
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