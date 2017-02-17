الحملة الوطنية لدعم الصناعة.. والحاج حسن يقترح إنتهاز سياسة الحماية

اقترح عضو كتلة الوفاء للمقاومة وزير الصناعة حسين الحاج حسن على الحكومة انتهاج سياسة حماية ودعم لتعزيز الصناعة وتشجيع اصحاب الرساميل على الاستثمار مطالبا المعاملة بالمثل في تسجيل الدواء.

وشدد الحاج حسن، في حفل اطلاق الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية للدواء على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لخفض قيمة المستوردات والعمل على رفع حصة الصناعة المحلية في السوق المحلي.

وأوضح ان “الصناعة الوطنية للدواء هي بنفس مستوى صناعة الدواء في أرقى دول العالم، وإذا استمرينا بالتمني لن نصل إلى مكان، يوجد تضييق كبير على التعامل مع الدواء اللبناني مقابل اعطاء الافضلية للدواء الاجنبي المستورد”.

وأشار إلى انه “في لبنان، تسجيل الدواء الاجنبي عملية سهلة جدا بينما تسجيل الدواء اللبناني في الخارج عملية شاقة جدا، في الخارج يوجد تضييق شبه كامل على الدواء اللبناني، إذا يصعب كثيرا تسجيل الدواء لاعتماده والسماح بتصديره والسبب ليس الجودة فآلاتنا معظمها من أوروبا، ومعاملنا تشرف عليها وتراقب انتاجها شركات أجنبية وأوربية”.

ولفت إلى اننا “كلنا نعلم الصلاحيات المحدودة لوزارات الصناعة، بدءا من موازنتها الضئيلة الأمر الذي يحد من خدمتها في مجال الصناعة”، وقال: “الدولة التي لا تسجل لنا أدويتنا لمذا نسجل لها أدويتها، لذلك يجب العمل بسياسة المعاملة بالمثل”.