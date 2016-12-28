الحكومة تنال ثقة مجلس النواب بـ 87 صوتا والحريري يؤكد العمل على إنجاز أولويات بيانها الوزاري

بثمانية وسبعين صوتا نالت حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة. في الجلسة الثالثة من أصل ستة عينها رئيس محلس النواب نبيه بري، انتهت مناقشة البيان الوزاري ومداخلات النواب التي بلغت اثنتين وعشرين مداخلة.

الرئيس الحريري ردّ على كل النقاط التي اثارها النواب في مداخلاتهم مستهلا كلمته بتحية للجيش اللبناني.

وبعد الردّ بدأ التصويت على اعطاء الثقة للحكومة فنالت ثمانية وسبعين صوتا من اصل اثنين وتسعين نائبا حضروا .

اما النواب الخمسة المتبقون فحجب منهم اربعة الثقة وهم نواب الكتائب الثلاثة اضافة الى النائب خالد الضاهر ، كما امتنع النائب عماد الحوت عن التصويت.