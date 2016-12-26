الحكومة تناقش بيانها الوزاري أمام مجلس النواب على مدى 3 ايام

من المنتظر أن تبدأ الثلاثاء، جلسات الثقة النيابية أمام مجلس النواب لتنال الحكومة ثقة اللبنانيين.

ستمثل حكومة استعادة الثقة برئاسة الرئيس سعد الحريري أمام مجلس النواب للتصديق على بيانها الوزاري الذي يقع في ثماني صفحات، وسيستمر ذلك على مدى ثلاثة ايام.

وفي التفاصيل، وبعد تلاوة البيان من قبل الرئيس الحريري ستبدأ مداخلات النواب، وعلم تلفزيون “المستقبل” ان لكتلة المستقبل مداخلة واحدة سيقدمها النائب سمير الجسر، علماً ان رئيس الكتلة فؤاد السنيورة سيتغيب عن الجلسات بسبب التزاماتٍ سابقة اضطرته للوجود خارج البلاد بحسب بيان عن مكتبه الاعلامي، لكن الرئيس السنيورة يؤكد منحه حكومة الرئيس الحريري كاملَ ثقتِه ويتمنى لها التوفيق في أعمالها وسيكون مع كامل أعضاء كتلة المستقبل الى جانبها داعمين ومؤيدين لها.

وقال البيان ان الرئيس السنيورة يتطلع الى ان الحكومة ستبذل خلال ولايتها كل الجهد اللازم من اجل تنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري وستعمل على تحقيق مصالح لبنان واللبنانيين بأفضل وجه.

يذكر ان البيان يتضمن نقاطا سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية عدة وتغيب عنه ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة بفعل الخلاف حولها.

كما يركّز البيان على ضرورة اقرار مشروع قانون انتخابي عصري يراعي قواعد العيش الواحد ويؤمن صحة التمثيل، ويتضمن التعهد باقرار موازنة العام 2017 بعد ان غابت الموازنات لسنوات.

ويعد البيان المواطنين ببدء العمل فورا لمعالجة الأزمات المزمنة المتعلقة بالكهرباء والمياه والسير والنفايات.

ويلحظ فقرة عن النفط واستخراجه وأخرى عن تحسين الاتصالات والانترنيت وثالثة عن ملء الشواغر في الادارات والمؤسسات العامة.