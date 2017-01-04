الحكومة تقر مرسومي النفط وتعين كريدية مديراً عاماً لأوجيرو

وافق مجلس الوزراء، في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا الاربعاء، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

كما وافق على تشكيل ثلاث لجان وزارية لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية ومشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، بالاضافة الى المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.

وتخطت الحكومة في جلستها العادية الأولى كافة الحواجز والمطبات وأقرت بنودا كانت تعتبر خلافية لا سيما مراسيم النفط اذ تمت الموافقة بعد نقاش علمي دقيق ومطالعة من قبل وزير المالية علي حسن خليل على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع او بلوكات، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج. وحدهما الوزيران مروان حمادة وايمن شقير سجلا اعتراضهما على ذلك.

– تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المالية والطاقة لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.

– تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.

وبعد مطالبات متعددة للدفاع المدني ووعد وزير الداخلية تمت الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني- الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الصحة لتغطية تكلفة نفقات الادوية التي سلمت من خارج الموازنة في العام 2016. واكد وزير الصحة انه سيتم تسليم الأدوية بأسرع وقت الى محتاجيها على ان تتأمن خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرا الى عدم التساهل مع اي جهة مخالفة وتضع ضغوطا على المرضى اضافة الى تفعيل لجان المراقبة للتجاوزات والإستثناءات .

وكان رئيس الجمهورية طلب في مستهل الجلسة الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا في اسطنبول، وأعلم مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع دولة الرئيس الحريري، سوف يترأس غداً إجتماع المجلس الاعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.

بدوره، اكد الرئيس الحريري ان الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية تصرفت بشكل جيد وفعال ازاء الحادث الارهابي الذي وقع في اسطنبول، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع ابنائها. واقترح تشكيل لجنة وزارية لوضع خريطة عمل لمواجهة اي حادث طارئ، على أن تبقى على تواصل مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة في عملها، كما دعا الى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لمتابعة المواضيع الاقتصادية.