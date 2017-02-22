الحكومة تستكمل دراسة مشروع الموازنة.. والرياشي: النقاش ايجابي

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاربعاء، في السراي الحكومي اجتماعا لمجلس الوزراء غاب عنه الوزراء: محمد كبارة، ايمن شقير وغطاس خوري ويستكمل المجلس البحث في مشروع الموازنة العامة.

وأكد وزير الاعلام ملحم الرياشي عقب جلسة مجلس الوزراء أن وضع الدولة ليس سهلاً في هذا الظرف ويجب أن نتحلى بالصبر قليلاً كي نصل إلى حل الأمور”.

وأكد أن “النقاش طويل وعلمي في ما يتعلق بالموازنة وايجابي جدا ولا أعتقد اننا سننتهي الخميس”.

بدوره، لفت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من مجلس الوزراء الى “أننا نناقش مشروع الموازنة بندا بندا، ولم يُحسم بعد فصل سلسلة الرتب والرواتب، وقد لا ننتهي من البحث في جلسة الغد”.

وكان الرئيس الحريري بحث موضوع الموازنة مع وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيس الجمعية جوزيف طربيه، الذي لفت الى ان اقرار الموازنة يجب ان يكون سريعا فيما الإصلاحات تتطلب معالجة ملفات ومواضيع عديدة.