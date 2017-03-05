الحكومة التركية لم تقرر بعد كيف ستتعامل مع الطيار السوري

أكد نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي أن حكومته لم تقرر بعد كيف ستتعامل مع الطيار السوري الذي سقطت طائرته داخل الأراضي التركية، مشيرا إلى أنه مازال يتلقى العلاج.
وأوضح جانيكلي أن “حالة قائد الطائرة الصحية مستقرة ولا خطر على حياته ويواصل قسم الجراحة الدماغية في مستشفى هاتاي الحكومي، تقديم العلاج اللازم له”.
وأشار إلى أن “الحكومة التركية ستتخذ القرار المناسب بعد الكشف عن ملابسات الحادث”.
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