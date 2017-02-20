الحكومة التركية: العملية العسكرية بمدينة الباب أوشكت على النهاية

Iraqi security forces stand guard with their military vehicle outside the Turkish embassy in Baghdad December 8 2015. REUTERS/Khalid al-Mousily
أشار نائب رئيس الوزراء التركي والناطق باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش الى ان الجمهورية التركية وأميركا دولتان حليفتان في حلف الأطلسي وهناك تعاون مشترك بيننا لمحاربة التنظيمات الإرهابية خصوصا في سوريا، لافتا الى “أننا نريد من الولايات المتحدة دعم القوات الوطنية المحلية في سوريا لمحاربة التنظيمات الإرهابية”.
وأكد ان مطالب تركيا من الولايات المتحدة الأميركية هي إعادة النظر في تقديم الدعم المستمر لـ”حزب العمال الكردستاني” في سوريا، مشيرا الى انه “على أميركا تسليم فتح الله غولن زعيم التنظيم وكل الإرهابيين المطلوبين وفقا للاتفاقيات الموقعة بيننا”.
وأوضح “أننا في المرحلة الأخيرة في عملية الباب وسيطرنا على معظم المناطق، لكننا حذرين في التقدم لتلافي الوقوع في أفخاخ التنظيم الإرهابي”.
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