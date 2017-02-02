الحكم بسجن افضل لاعب في مونديال اليد !

افصحت محكمة استئناف مدينة مونبلييه الفرنسية عن حكمها بسجن نجمي ابطال العالم لكرة اليد نيكولا ولوكا كاراباتيتش لمدة شهرين لتورطهما في فضيحة تلاعب بنتائج المباريات في عام 2012 وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من فوز المنتخب الفرنسي بلقب بطولة العالم الخامسة والعشرين لكرة اليد التي استضافتها فرنسا أمام جمهورها ،

واعلنت المحكمة ادانة الشقيقين كاراباتيتش بتهمة الاحتيال فيما أبدى محامي اللاعب نيكولا كاراباتيتش اندهاشه من حكم المحكمة موضحا أن موكله لم يرتكب أي جريمة وإضافة لعقوبة السجن لمدة شهرين، قررت المحكمة تغريم الشقيقين كاراباتيتش عشرة آلاف يورو .