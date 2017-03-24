الحكمة يواصل صحوته.. فهل يُعيد سيناريو الموسم الماضي؟

تابع فريق الحكمة صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي (للمرة الأولى هذا الموسم) بعد الأول على مضيفه التضامن الزوق مساء الإثنين الماضي، وكان مساء الخميس على ضيفه المتحد طرابلس بصعوبة بالغة وبفارق نقطة واحدة فقط (77-76) ضمن المرحلة الـ 17 ما قبل الأخيرة، الثامنة إياباً، أمام جمهور أخضر غفير ضاقت به مدرجات ملعب غزير. الأرباع (21-23)(38-41)(67-61).

ومرة جديدة ظهر صاحب الأرض بشخصية قوية جديدة مختلفة تماماً عن تلك التي كان يظهر بها مع هدافه الأميركي الغائب تيريل ستوغلين” حيث كان يلقب الحكمة بـ “فريق اللاعب الواحد)، إذ صار لاعبوه اليوم ينقلون الكرة بسلاسة وثقة أكبر بحيث تصل غالباً الى تحت السلة الشمالية وتثمر عن نقطتين أو خطأ يُتبع برميات حرة، في وقت تدنى عدد الرميات الثلاثية “العشوائية” وبات التركيز على اللعب أكثر في العمق وإحراز النقاط، على رغم معاناته في إنتزاع الفوز أمام فريق عنيد وصعب المراس مثل المتحد الذي تفوّق على مضيفه معظم فترات النصف الأول ولو بفارق ضئيل، معتمداً بشكل رئيسي على مهارات نجمه راميل كوري (27 نقطة و 5 كرات حاسمة و3 سرقات للكرة) ولكن من دون أن يتمكن من الحفاظ على تقدّمه في النصف الثاني الذي مالت فيه الدفة للفريق الأخضر الذي بدا مصمماً على حسم اللقاء بفضل تألق لاعبه الأميركي مايكل إيفيبيرا بشكل كبير (33 نقطة، 6 ريباوندز، 5 تمريرات حاسمة، سرقتان للكرة).

بهذا الإنتصار المهمّ استعاد الحكمة افضلية إحتلال المركز السابع أمام التضامن صاحب المركز الثامن حالياً بعدما تقدم عليه في المواجهات المباشرة كونهما يتساويان بنفس عدد النقاط ( 6 إنتصارات و11 هزيمة). في المقابل لا تزال المنافسة دائرة بشدة على مركز الصدارة بين هومنتمن والرياضي، وكذلك الأمر على المركز الرابع بين المتحد واللويزة.

الإحصاءات الرسمية للفريقين: