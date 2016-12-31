الحكمة وتغييرات جديدة مع بداية عام 2017

كشف مدرب فريق الحكمة فؤاد ابو شقرا ان هناك تغييراً سيحصل في الفريق الشهر المقبل بهدف تحسين آداء الفريق والاستمرار بالمنحى التصاعدي في المستوى الذي يقدم.

ابو شقرا وبعد إنتهاء مباراة فريقه امام اللويزة والتي خسرها في اللحظات الأخيرة (79-74)، اعتبر أنّ فريقه ارتكب عددا من الكرات الضائعة غير الضرورية والتي لا يمكن الوقوع بها امام فريق منظم وقويّ كاللويزة”.

وأضاف: “لكن الامر الجيد انّ فريقنا في منحى تصاعدي وهناك تحسّن واضح غير انّنا نتجه الى تغيير اكبر وسيرى جمهورنا اجانب على مستوى عال الشهر المقبل لاننا بحاجة لمن يساعد ستوغلين اكثر في الناحية الهجومية”.

وينتظر فريق الحكمة قدوم لاعبه السابق جوليان خزوع لتدعيم الفريق ما سيعطيه اضافة قوية في بطولة كرة السلة.