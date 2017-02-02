الحضري: عودتي إلى الأهلي بيد إدارة النادي

أكد عصام الحضري حارس مرمى فريق وادي دجلة ومنتخب مصر لكرة القدم أن قرار عودته لنادي الأهلي مرة أخرى هو في يد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر.

ورد الحضري في تصريحات صحفية على مطالب البعض بضرورة عودته مرة أخرى للنادي الأهلي، لإنهاء مشواره مع الكرة في القلعة الحمراء، قائلا :”سأظل أحب كيان النادي الأهلي.. الأهلي صاحب فضل كبير في صنع اسمي، وحققت معه العديد من الألقاب والإنجازات، واشكر كل من يطالب بعودتي إليه مرة أخرى”.

وأوضح الحارس المخضرم، أن قرار عودته للنادي الأهلي في يد مجلس إدارة النادي، وهو صاحب القرار النهائي في الأمر، مشيرا إلى أنه سيحترم قرار المجلس سواء بالموافقة أو الرفض.