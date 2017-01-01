الحصاد2016 :حصيلة متواضعة للرياضة اللبنانية

شهدت الرياضة اللبنانية الكثير من الإخفاقات والقليل من الإنجازات عام 2016 الذي شهد تراجعا كبيرا لكرتي القدم والسلة فيه.

وخيب المنتخب اللبناني لكرة القدم الآمال بإخفاقه في التأهل للدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا عام 2018، فوضع اللاعبان رضا عنتر ويوسف محمد اللذان سبقا لهما الاحتراف في ألمانيا حداً لمسيرتيهما باعلانهما اعتزالهما اللعب الدولي.

ولم تكن الأحوال على ما يرام للأندية اللبنانية أيضا إذ فشلت جميعها في تحقيق نتائج إيجابية في المسابقات القارية.

وتواصلت اخفاقات الكرة اللبنانية بخروج العهد من نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بخسارته 2 – 3 على أرضه أمام القوة الجوية العراقي. كذلك، لم يستمر طرابلس كثيرا في الكأس عينها التي شارك فيها للمرة الأولى في تاريخه إذ ودّعها من الدور الأول.

على الصعيد المحلي، يمكن أن نطلق على 2016 عام الصفاء لتتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى اللبناني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه متفوقا بفارق نقطة واحدة على العهد بطل الموسم السابق.

وعاد النجمة صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في البلاد إلى منصات التتويج بإحرازه لقب كأس لبنان لأول مرة منذ 18 عاما وللمرة السادسة بتاريخه بعد فوزه على العهد بضربات الترجيح 5-4 في المباراة النهائية.

خيبة سلوية

وتلقت كرة السلة اللبنانية صفعة كبيرة قبل بداية الموسم في تشرين الأول الماضي بعد قرار الاتحاد الآسيوي إيقاف اللاعبين أحمد ابراهيم سنتين وماريو عبود أربع سنوات بعد سقوطهما في اختبار المنشطات.

وعلى رغم الأزمة الاقتصادية التي مر بها الحكمة تمكن الفريق اللبناني من إحراز لقب بطولة دبي الدولية للمرة الثانية بفوزه على الأهلي الاماراتي في المباراة النهائية.

وحافظ الرياضي بيروت على لقب الدوري اللبناني لكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة منذ عام 1992 بعد أن حسم مواجهته مع الحكمة بنتيجة 4-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات.

لكن في المشاركات الخارجية، أخفق الرياضي في إحراز لقب بطولة آسيا للأندية الأبطال للمرة الثانية بتاريخه بعد خسارته في المباراة النهائية 96-88 أمام شينيانغ الصيني. كما فشل الرياضي في إحراز لقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة التي استضافها الأردن بخسارته بصعوبة أمام بتروشيمي الإيراني 68-70 في المباراة النهائية في شباط الماضي.

كما دفع المنتخب الوطني لكرة السلة ثمن سوء استعداده غاليا بفقدانه لقب بطولة غرب آسيا بخسارته ثلاث مباريات وتحقيقه فوزا وحيدا.

وأهدر منتخب لبنان للناشئين لكرة السلة فرصة للتأهل لكأس العالم بخسارته أمام كوريا الجنوبية 63 – 86 في مباراة المركز الثالث.

تألق فردي

حقق رياضيو الألعاب الفردية بعض الإنجازات هذا العام بإحراز الرامية راي باسيل الميدالية الذهبية ضمن جولة كأس العالم في الرماية على الأطباق التي أقيمت في قبرص في آذار.

وأحرز أنطوني الشويري الميدالية الذهبية في البطولة العربية للفتيان والأشبال في سيف المبارزة التي أقيمت في الأردن في أيلول الماضي بفوزه على البحريني عبد الكريم عبد الله 15-2 في المباراة النهائية. كما أحرز منتخب لبنان للسيدات الميدالية الذهبية في البطولة عينها بعد فوزهن على منتخب الإمارات بنتيجة 44-42 في المباراة النهائية.

وخرج الزهراء الطرابلسي بطل لبنان من الدور الأول في البطولة العربية للكرة الطائرة التي أقيمت في تونس في آذار قبل أن يلحقه مواطنه الأنوار.

وأحرز السائق اللبناني تامر غندور لقب رالي لبنان الدولي للسيارات للمرة الأولى بتاريخه وذلك بعد نهاية درامية شهدها السباق.

وبعد أن كانت الآمال معلقة على أكثر من رياضي وفي مقدمهم الرامية راي باسيل ولاعب الجودو الياس ناصييف، جاءت المشاركة اللبنانية في أولمبياد الريو متواضعة ولم تخرج بأي إنجاز يذكر، مما شكل خيبة أمل للرياضة اللبنانية الحالمة بميدالية جديدة بعد حسن بشارة الذي أحرز آخر ميدالياتها في أولمبياد «موسكو 1980» حين توج ببرونزية.